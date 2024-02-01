Сердце будет как новое: нужно есть всего 1 продукт

В беседе с корреспондентом врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев рассказал о пользе бананов для здоровья сердца. По его словам, бананы содержат ценные питательные вещества и их употребление в разумных количествах может приносить ощутимую пользу.

В частности, в одном банане содержится 9% суточной нормы калия, что благотворно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Как отметил господин Габуев, регулярное употребление банана способствует нормализации артериального давления и обеспечивает организм энергией на весь день за счет высокого содержания углеводов.

В то же время врач предостерег от употребления бананов натощак, поскольку это может создать чрезмерную нагрузку на сердце. По его рекомендации, лучше использовать банан в качестве десерта и съедать не больше одного за раз.

Стоит учитывать, что людям с сахарным диабетом следует проявлять осторожность из-за высокого содержания углеводов в бананах. Вместо них доктор Габуев посоветовал употреблять грейпфрут или яблоко, которые также являются прекрасным источником клетчатки, витамина С и калия.

Подводя итог, господин Габуев отметил, что бананы могут приносить пользу здоровью, однако важно соблюдать меру и проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний.

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Автор: Семен Подгорный