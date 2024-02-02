Фантастический урожай: топ-3 сорта груши, которые вы точно оцените

Селекционеры внесли огромный вклад в развитие садоводства, выведя новые сорта груш с невероятной урожайностью. Их работа позволила осуществить мечту многих садоводов — получать обильный урожай сочных фруктов. Согласно сообщению портала «Наш огород», особого внимания заслуживают три сорта груш, которые впечатляют урожайностью и прекрасным вкусом.

Во-первых, это сорт Киффер, настоящий чемпион по урожайности. При правильном уходе он может дать до 300 кг плодов с одного дерева. Киффер неприхотлив, устойчив к засухе и ежегодно плодоносит. Его плоды весят 150-300 г, имеют золотисто-желтую окраску и созревают в середине сентября. Мякоть у них сочная, кремовая, со сладковато-терпким вкусом.

Во-вторых, сорт Румяная Беркут, который также отличается обильным урожаем до 250 кг. Он морозоустойчив и засухоустойчив. Плоды этой груши вытянутой формы, весят 70-80 г, окрашены в зеленовато-желтый цвет. Их вкус кисловато-сладкий без терпкости.

В-третьих, осенне-зимний сорт Бере Русская с урожаем до 200 кг. Его крупные золотисто-желтые плоды с красноватыми разводами созревают в конце сентября. Мякоть у них нежная, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса и аромата.

Такие урожайные и вкусные сорта груш стали настоящей находкой для садоводов. Выращивание этих деревьев сулит не только богатый урожай, но и истинное наслаждение ароматными сочными плодами.

Автор: Семен Подгорный