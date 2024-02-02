Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Фантастический урожай: топ-3 сорта груши, которые вы точно оцените

Фантастический урожай: топ-3 сорта груши, которые вы точно оцените

Селекционеры внесли огромный вклад в развитие садоводства, выведя новые сорта груш с невероятной урожайностью. Их работа позволила осуществить мечту многих садоводов — получать обильный урожай сочных фруктов. Согласно сообщению портала «Наш огород», особого внимания заслуживают три сорта груш, которые впечатляют урожайностью и прекрасным вкусом.

Во-первых, это сорт Киффер, настоящий чемпион по урожайности. При правильном уходе он может дать до 300 кг плодов с одного дерева. Киффер неприхотлив, устойчив к засухе и ежегодно плодоносит. Его плоды весят 150-300 г, имеют золотисто-желтую окраску и созревают в середине сентября. Мякоть у них сочная, кремовая, со сладковато-терпким вкусом.

Во-вторых, сорт Румяная Беркут, который также отличается обильным урожаем до 250 кг. Он морозоустойчив и засухоустойчив. Плоды этой груши вытянутой формы, весят 70-80 г, окрашены в зеленовато-желтый цвет. Их вкус кисловато-сладкий без терпкости.

В-третьих, осенне-зимний сорт Бере Русская с урожаем до 200 кг. Его крупные золотисто-желтые плоды с красноватыми разводами созревают в конце сентября. Мякоть у них нежная, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса и аромата.

Такие урожайные и вкусные сорта груш стали настоящей находкой для садоводов. Выращивание этих деревьев сулит не только богатый урожай, но и истинное наслаждение ароматными сочными плодами.

Сплошные минусы: не сажайте эти 2 сорта моркови

Читайте также:

Сплошные минусы: не сажайте эти 2 сорта моркови
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok