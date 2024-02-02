Почистит печень от токсинов и ядов: нужно всего 3 ложки сухофрукта

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко предлагает эффективный и безопасный способ очищения печени с помощью обычного сухофрукта - изюма.

Как известно, печень играет ключевую роль в выведении токсинов из организма. Однако со временем ее фильтрующие способности снижаются, что приводит к накоплению ядовитых веществ. Для восстановления функций печени врач рекомендует приготовить очищающий отвар из трех столовых ложек изюма, залитых литром кипятка.

По словам Анастасии Тимощенко, изюм содержит мощные антиоксиданты и ценные микроэлементы, которые активизируют процессы детоксикации в печени. Отвар нужно настаивать в термосе около 40 минут. Затем его можно пить в течение дня, не забывая, что такой напиток быстро портится.

Также врач предостерегает, что изюмный отвар противопоказан при сахарном диабете. Однако для большинства людей это может стать интересной здоровой альтернативой другим способам очищения организма от токсинов. Употребление отвара поможет печени эффективнее выполнять свои жизненно важные функции.

Автор: Семен Подгорный