«Вовсе не послышалось»: 5 признаков присутствия Ангела в вашем доме — Небеса помогают и защищают

Ангелы-хранители, согласно поверьям, оберегают каждого человека и могут сопровождать его повсюду, в том числе в его жилище. Достоверно подтвердить их присутствие в нашем мире затруднительно, однако есть ряд косвенных признаков, указывающих на возможное невидимое присутствие ангелов рядом.

Так, по одному из распространённых преданий, если в дом часто и будто бы беспричинно залетают различные птицы, это может свидетельствовать о том, что здесь обитает ангел. Также существует поверье, что внезапное появление в жилище перьев или пушистого птичьего пуха без видимых источников их происхождения указывает на пребывание в этом месте небесного посланца.

Ещё одно распространённое суеверие гласит, что различные феномены со светом в доме - мигание ламп, резкие отключения электричества - могут являться способом общения ангелов с людьми. Также, по поверьям, ангелы в некоторых случаях пытаются привлечь наше внимание при помощи резких изменений температуры воздуха - внезапных волн холода или тепла.

Наконец, согласно одной из легенд, ангелы могут общаться с нами, заставляя услышать собственное имя в пустой комнате. Это, якобы, является предвестником важных событий в нашей жизни.

Автор: Семен Подгорный