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От счастья дух перехватит: 3 знака получат щедрые подарки в феврале — Зеленый Дракон знает толк в сюрпризах

От счастья дух перехватит: 3 знака получат щедрые подарки в феврале — Зеленый Дракон знает толк в сюрпризах

Февраль считается последним зимним месяцем. Обычно люди не ожидают от него ничего нового, пребывая в предвкушении весенних перемен.

Однако не всем знакам зодиака стоит откладывать своё счастье на весенние месяцы. Некоторым из них Зелёный Дракон преподнесёт порцию радости уже в феврале.

Так, Рыбы в заключительный месяц зимы получат свою долю веселья. Скорее всего, она будет связана с неожиданностями в личной жизни. Одинокие представители знака наконец смогут встретить свою половинку, а те Рыбы, которые уже состоят в отношениях, будут радоваться гармонии и спокойствию от Зелёного Дракона.

Сюрпризы другого рода ожидают Козерогов. Хозяин года принесёт им судьбоносные встречи, способные положить начало крепкой дружбе или помочь в карьерном росте.

Овны же в феврале будут пребывать в приподнятом настроении. Это позволит им совершать неожиданные, но крайне полезные поступки, а также решить множество мелких дел, которые давно откладывались в долгий ящик.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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