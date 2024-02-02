Как начисто угробить чай: 5 ошибок, которые допускают все подряд — подсказки от диетолога Мансуровой

По словам диетолога-нутрициолога Ирины Мансуровой, существует несколько распространенных ошибок при заваривании и употреблении чая, которые лишают этот полезный напиток многих ценных свойств.

Во-первых, чайный лист отдает воде большую часть полезных веществ в течение первых десяти минут заваривания. Поэтому важно не передерживать заваривание.

Во-вторых, температура воды для разных сортов чая должна быть разной. Для черного чая лучше брать воду около 95 градусов, а менее ферментированные сорта предпочитают более низкую температуру - порядка 80 градусов.

В-третьих, не стоит оставлять заваренный чай на долгое время - например, до вечера или на следующее утро. За несколько часов в нем размножаются вредные бактерии.

Кроме того, для заваривания лучше использовать мягкую воду, которую можно смягчить с помощью небольшого количества пищевой соды.

И последнее: употреблять чай лучше не на пустой желудок и не сразу после еды. Оптимальный промежуток - полтора-два часа после приема пищи. Чай повышает кислотность желудочного сока, что на голодный желудок неприятно ощущается, а в сочетании с едой снижается положительный эффект от полезных веществ напитка.

Автор: Семен Подгорный