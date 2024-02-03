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Ирина Шейк поделилась редкими фотографиями: такого ее фанаты не ожидали

Ирина Шейк поделилась редкими фотографиями: такого ее фанаты не ожидали

Знаменитая топ-модель и королева подиумов Ирина Шейк редко скрывает подробности своей личной жизни от общественности. На этот раз она порадовала поклонников редкими фотографиями из семейного альбома, которые вызвали настоящую волну ностальгии в интернете.

Один из снимков привлек особое внимание пользователей социальных сетей. На фото запечатлена 17-летняя Ирина, сидящая на диване рядом со своей мамой Ольгой Шайхлисламовой. Над ними висит яркий ковер в стиле 80-90х годов с характерным абстрактным узором. Такие ковры были крайне популярны в то время и символизировали хороший вкус и стиль своих владельцев.

 Увидев эту фотографию, подписчики Ирины с радостью вспомнили собственное детство и интерьеры своих домов, где подобные ковры также являлись неотъемлемой частью обстановки. В комментариях они делились теплыми воспоминаниями о том, как часами рассматривали переплетения узоров перед сном или как эти яркие ковры украшали гостиные и спальни.

Пользователи не обошли вниманием и маму Ирины, отметив ее невероятную красоту и вклад в формирование внешности своих дочерей. Забавным дополнением к кадру стал домашний хомячок, который, судя по всему, был любимцем всей семьи и случайно попал в объектив фотокамеры. Его милое выражение мордочки вызвало улыбки у зрителей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: звезды
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