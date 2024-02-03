Не принимайте ни в коем случае: опытный врач назвал бесполезное лекарство — оно есть у многих

В последнее время в интернете активно обсуждается вопрос об использовании мельдония, известного также под названием милдронат. Этот препарат вызывает множество споров и дискуссий среди пользователей.

По словам кардиолога Елены Аньшиной, мельдоний — это источник бесконечных обещаний. Кажется, он способен решить любые проблемы: усталость, инфаркт, инсульт, даже похмельный синдром. Список возможных показаний к применению можно найти в инструкции к препарату, однако стоит ли верить в такое универсальное средство?

Этот препарат привлек к себе внимание не только за счет своих обещаний, но и из-за скандала в мире спорта. Мельдоний был включен в список запрещенных препаратов по причине потенциального использования спортсменами для улучшения результатов. Тем не менее, несмотря на ажиотаж вокруг этого средства, убедительных доказательств его эффективности не существует.

С 1 января 2016 года Всемирное антидопинговое агентство добавило мельдоний в перечень запрещенных веществ. При этом сам разработчик препарата заявил, что он не улучшает выносливость. Более того, в европейских клинических рекомендациях мельдоний не указан, а производится он в Латвии специально для России. Имеется ряд клинических исследований на небольших группах людей, однако их результаты неоднозначны и недостаточно весомы для научного сообщества.

Мнения экспертов по поводу мельдония разделились: одни продолжают считать его чудодейственным средством, другие — мифом. Тем не менее, при лечении серьезных заболеваний, таких как гипертония, ишемическая болезнь сердца или инсульт, важно принимать препараты с доказанной эффективностью, чтобы не терять драгоценное время и здоровье на сомнительные средства.

Автор: Семен Подгорный