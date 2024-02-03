Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Опытный дачник назвал лучший сорт томатов: он станет любимчиком — покупать надо прямо сейчас

Опытный дачник назвал лучший сорт томатов: он станет любимчиком — покупать надо прямо сейчас

Ценители дачной жизни всегда ищут что-то новое и лучшее для своих огородов. Если вы уже хорошо знакомы с помидорами сорта «Бычье сердце», то пришло время расширить свой кругозор и обратить пристальное внимание на другой удивительный гибрид — «Сердце буйвола». Именно его рекомендует в своем телеграм-канале «ДомСад» знаток огородного дела.

Этот сорт томатов является серьезным конкурентом широко известному «Бычьему сердцу». Среди его главных достоинств — еще более сочная, мясистая и сладкая мякоть плодов, которые могут весить от 500 до 1000 граммов. «Сердце буйвола» поражает своими вкусовыми качествами, прекрасно подходит как для употребления в свежем виде, так и для переработки — соков, засолок и консервирования.

Особенно порадует тот факт, что эти томаты не нуждаются в пасынковании, что делает их еще более привлекательными для всех, кто ценит удобство и эффективность в дачных хлопотах. Быстрое созревание и возможность успешного выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте превращают «Сердце буйвола» в идеальный выбор для любого огородника.

Гигантские помидоры по 2 килограмма: этот сорт завоевал сердца садоводов Гигантские помидоры по 2 килограмма: этот сорт завоевал сердца садоводов
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород помидоры
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok