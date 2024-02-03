Можно ли запивать еду: почему вредно пить во время приема пищи

Врачи отмечают, что вопрос о том, стоит ли запивать еду, является достаточно спорным.

С одной стороны, бытует мнение, что запивание еды разбавляет желудочный сок и тем самым нарушает процесс пищеварения. Однако врачи утверждают, что это не так. Как поясняет гастроэнтеролог Екатерина Кашух, после попадания в желудок пища смешивается с желудочным соком, состоящим преимущественно из соляной кислоты. Данный сок вырабатывается до и во время приема пищи. Затем полупереваренная пища перемещается в двенадцатиперстную кишку, где подвергается воздействию панкреатического сока из поджелудочной железы.

По словам врачей, вода не мешает описанному процессу по двум причинам. Во-первых, жидкость быстро проходит через желудок, не задерживаясь в нем. Во-вторых, поджелудочная железа вырабатывает ровно столько панкреатического сока, сколько необходимо для переваривания поступающей пищи, вне зависимости от ее консистенции.

Более того, в ряде продуктов содержится значительное количество влаги. К примеру, огурец на 95% состоит из воды. И если огурец не вредит пищеварению, то почему должен навредить стакан минеральной воды? Как констатирует терапевт Надежда Подкорытова, запивая твердую пищу, мы можем даже улучшить и ускорить ее переваривание.

Врачи добавляют, что вода помогает размягчить пищевой ком и продвинуть его по пищеводу. Кроме того, омывая вкусовые рецепторы, она делает прием пищи не только более полезным, но и приятным.

Особенно важно запивать пищу зимой, отмечает Екатерина Кашух. В это время года из-за низкой влажности воздуха часто возникает сухость кожи и слизистых оболочек, что повышает восприимчивость к респираторным заболеваниям. Запивая еду, мы предотвращаем обезвоживание и уменьшаем риск простудных заболеваний.

Впрочем, врачи предостерегают от чрезмерного употребления жидкости во время еды. Избыток воды в сочетании с плотным приемом пищи может спровоцировать рефлюкс, то есть заброс съеденного обратно по пищеводу.

Категорически не рекомендуется запивать еду людям с диагностированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, отмечает Надежда Подкорытова.

Тем, кто страдает метеоризмом и вздутием живота, врачи советуют отказаться от газированных и минеральных вод во время еды, ограничившись обычной питьевой водой.

Не следует также запивать пищу высококалорийными напитками вроде соков, сладких коктейлей, молока. По словам Екатерины Кашух, в силу высокого содержания сахара они способствуют избыточному потреблению калорий и риску ожирения.

Ну и, наконец, любителям запивать еду кофе врачи напоминают: этот напиток обезвоживает организм, поэтому после кружки кофе желательно выпить стакан воды для восполнения водного баланса.

Автор: Семен Подгорный