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Житель Башкирии на себе испытал симулятор родов

Житель Башкирии на себе испытал симулятор родов

Житель Башкортостана Азамат Иссаинов решился на необычный эксперимент на выставке достижений регионов РФ «Россия», которая проходила в московском Выставочном центре на ВДНХ. Мужчина испытал на себе работу симулятора родов, представленного Наро-Фоминским перинатальным центром.

Сотрудники центра прикрепили к телу Азамата накладной живот, имитирующий беременность на последних сроках, и подключили к различным датчикам, моделирующим ощущения от родовых схваток. Поначалу мужчина с юмором отнесся к этому необычному опыту. Однако, когда он на собственном теле почувствовал все «прелести» родового процесса, то быстро попросил медиков остановить этот эксперимент.

Видео с участием экспериментатора из Башкортостана выложил в своем аккаунте телеканал «Москва 24». Как отмечают авторы сюжета, подобные тренажеры используются в перинатальных центрах для обучения врачей и повышения качества оказания медицинской помощи роженицам. Однако для мужчин это, безусловно, совершенно новый и необычный опыт, который позволяет лучше понять все тяготы женской доли.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: канал «Москва 24»
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