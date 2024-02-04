Провоцирует опухоли: врач назвала худший продукт для завтрака

В последнее время многие стремятся вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Однако не всегда продукты, кажущиеся полезными, действительно приносят пользу нашему организму. Одним из распространенных заблуждений является употребление обезжиренных продуктов.

Врачи часто предупреждают о негативных последствиях употребления таких продуктов. Оказывается, отказ от жиров не только повышает уровень холестерина, но и может стать причиной разнообразных заболеваний.

Специалисты подчеркивают важную роль жиров в организме — они помогают усваивать и синтезировать жирорастворимые витамины, являются источником «правильного» холестерина, необходимого для нормальной работы организма. Исключение жиров из рациона заставляет организм самостоятельно производить холестерин, зачастую в избыточных количествах.

Врач Ольга Лушникова, предупреждает о последствиях употребления продуктов пониженной жирности. По ее словам, маргарин и масло с пониженным содержанием жира, содержащие гидрогенизированные растительные жиры и трансжиры, могут стать причиной опухолевых заболеваний и повысить риск развития атеросклероза.

Итак, прежде чем полностью отказываться от жиров, следует прислушаться к рекомендациям экспертов и помнить о важности сбалансированного питания для поддержания здоровья.

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Автор: Семен Подгорный