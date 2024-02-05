Урожай ведрами: названы 2 сорта «суперпучковых» огурцов

В этом году настоящим ценителям огородов не стоит позволять зимнему периоду мешать мечтать о будущем урожае. Ведь правильный выбор семян огурцов может оказаться ключом к обильному и вкусному урожаю. Опытный огородник, имеющий многолетний опыт, поделился секретом и назвал два сорта огурцов, которые обязательно порадуют всех огородников.

Первый из рекомендованных им сортов — «Кадриль». Этот раннеспелый сорт, по его словам, радует своим урожаем уже через полтора месяца после посадки. Он не только мало подвержен вредителям и болезням, но и отличается превосходным вкусом без намека на горечь. Один пучок «Кадриля» может принести до 10 плодов весом до 100 грамм каждый. Выращивать этот сорт можно как в теплице, так и на открытых грядках.

Второй сорт, заслуживающий, по мнению эксперта, особого внимания — «Сибирская гирлянда». Его можно назвать настоящим «суперпучковым» благодаря потрясающему количеству урожая. От одного куста этого сорта можно получить до 50 кг огурцов за сезон!

Опытный огородник отмечает, что эти огурцы не только лишены горечи, но и «водянистости», что делает их вкус по-настоящему изумительным.

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Автор: Семен Подгорный