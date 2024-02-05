Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Урожай ведрами: названы 2 сорта «суперпучковых» огурцов

Урожай ведрами: названы 2 сорта «суперпучковых» огурцов

В этом году настоящим ценителям огородов не стоит позволять зимнему периоду мешать мечтать о будущем урожае. Ведь правильный выбор семян огурцов может оказаться ключом к обильному и вкусному урожаю. Опытный огородник, имеющий многолетний опыт, поделился секретом и назвал два сорта огурцов, которые обязательно порадуют всех огородников.

Первый из рекомендованных им сортов — «Кадриль». Этот раннеспелый сорт, по его словам, радует своим урожаем уже через полтора месяца после посадки. Он не только мало подвержен вредителям и болезням, но и отличается превосходным вкусом без намека на горечь. Один пучок «Кадриля» может принести до 10 плодов весом до 100 грамм каждый. Выращивать этот сорт можно как в теплице, так и на открытых грядках.

Второй сорт, заслуживающий, по мнению эксперта, особого внимания — «Сибирская гирлянда». Его можно назвать настоящим «суперпучковым» благодаря потрясающему количеству урожая. От одного куста этого сорта можно получить до 50 кг огурцов за сезон!

Опытный огородник отмечает, что эти огурцы не только лишены горечи, но и «водянистости», что делает их вкус по-настоящему изумительным.

Изображение от 8photo на Freepik

Сочный и скороспелый: любимый сорт огурцов всех дачников Сочный и скороспелый: любимый сорт огурцов всех дачников
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород огурцы
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok