Врач объяснил, какой продукт в рационе влияет на густоту крови

Исследования показывают, что мужчины реже, чем женщины, обращаются к врачам. Как правило, они записываются на прием только в том случае, если испытывают реальный дискомфорт и больше не могут терпеть.

Доктор Марк Гадзиян подчеркивает, что нельзя игнорировать своевременную диагностику и не следовать простым правилам питания, даже если рядом есть заботливый партнер. Он отмечает, что некоторые люди ошибочно отказываются от чистой питьевой воды в пользу других напитков, таких как чай, кофе, газировка. Кроме того, они недостаточно употребляют жидкость, что негативно сказывается на их здоровье.

Специалист указал на повышенный риск развития мочекаменной болезни и сгущения крови при употреблении менее одного литра жидкости в сутки. Врач рекомендует выпивать два стакана воды сразу после пробуждения, чтобы активизировать работу внутренних органов. Он также советует пить воду перед едой, перед купанием (что помогает снизить давление крови) и даже перед сном. По словам доктора, один стакан воды перед сном может предотвратить инсульт и инфаркт.

Автор: Семен Подгорный