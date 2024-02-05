Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Врач объяснил, какой продукт в рационе влияет на густоту крови

Врач объяснил, какой продукт в рационе влияет на густоту крови

Исследования показывают, что мужчины реже, чем женщины, обращаются к врачам. Как правило, они записываются на прием только в том случае, если испытывают реальный дискомфорт и больше не могут терпеть.

Доктор Марк Гадзиян подчеркивает, что нельзя игнорировать своевременную диагностику и не следовать простым правилам питания, даже если рядом есть заботливый партнер. Он отмечает, что некоторые люди ошибочно отказываются от чистой питьевой воды в пользу других напитков, таких как чай, кофе, газировка. Кроме того, они недостаточно употребляют жидкость, что негативно сказывается на их здоровье.

Специалист указал на повышенный риск развития мочекаменной болезни и сгущения крови при употреблении менее одного литра жидкости в сутки. Врач рекомендует выпивать два стакана воды сразу после пробуждения, чтобы активизировать работу внутренних органов. Он также советует пить воду перед едой, перед купанием (что помогает снизить давление крови) и даже перед сном. По словам доктора, один стакан воды перед сном может предотвратить инсульт и инфаркт.

Провоцирует опухоли: врач назвала худший продукт для завтрака Провоцирует опухоли: врач назвала худший продукт для завтрака
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok