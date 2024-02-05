Отключение приложения: WhatsApp сделал неожиданное заявление

В феврале 2024 года разработчики популярного мессенджера WhatsApp неожиданно объявили о запуске новой процедуры, которая коснется неактивных учетных записей пользователей. По информации из официального заявления компании, в ближайшее время начнется поэтапное отключение аккаунтов, не использовавшихся в течение длительного периода.

Пользователям, у которых приложение WhatsApp установлено на их устройствах, следует быть готовыми к тому, что их профили могут быть заблокированы, если они не будут активны в мессенджере. Проверка начнется с аккаунтов, в которые не осуществлялся вход с конца сентября прошлого года. Владельцам таких профилей будет предоставлено около 120 дней на то, чтобы зайти в приложение. Если за это время вход не будет выполнен, учетная запись будет удалена без возможности восстановления.

Стоит отметить, что аккаунты, с которых не было осуществлено подключение к Интернету через телефон или компьютер, также будут рассматриваться как неактивные. Попытка авторизации в мессенджере по Wi-Fi будет засчитана как успешный вход в систему.

Разработчики подчеркнули, что проведение подобной очистки профилей необходимо для обеспечения безопасности и стабильной работы приложения для его активных пользователей. Все данные, хранящиеся в облачном хранилище неактивных аккаунтов, будут удалены вместе с самими учетными записями, и восстановление после этого будет невозможно.

Пользователям рекомендуется следить за обновлениями и регулярно проявлять активность в WhatsApp, чтобы избежать удаления своего профиля.

Изображение от jannoon028 на Freepik

Автор: Семен Подгорный