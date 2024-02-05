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500 рублей в день: важное правило для тех, у кого есть ванна

500 рублей в день: важное правило для тех, у кого есть ванна

В городе Йошкар-Оле произошел интересный случай, ставший предметом обсуждения среди жильцов одного из многоквартирных домов. Как выяснилось, одна из соседок решила провести ремонт в своей квартире и перенести ванну из ванной комнаты в жилое помещение. Однако такие действия, согласно словам юриста Ирины Сиваковой, противоречат действующему законодательству и могут повлечь серьезные последствия.

Перенос ванны в жилую комнату нарушает установленные санитарные нормы, что влечет риски для здоровья всех жильцов дома. После жалобы соседей в управляющую компанию и проведенной проверки выяснилось, что хозяйка квартиры не пускает коммунальщиков на осмотр помещения. Это привело к составлению акта о нарушении и последующему судебному разбирательству.

Суд подтвердил, что собственница нарушила правила проживания в многоквартирном доме. Ей было вынесено решение о необходимости проведения проверки коммунальными службами в обязательном порядке. В случае несоблюдения сроков, предусмотрен штраф в размере 500 рублей за каждый день просрочки. Кроме того, ванну придется вернуть на прежнее место за свой счет.

Данный случай наглядно продемонстрировал важность соблюдения правил проживания в многоквартирных домах. Каждый собственник должен помнить об интересах соседей и не нарушать установленный порядок при проведении ремонта. Только так можно избежать конфликтов и сохранить комфортное проживание для всех жильцов дома.

Автор: Семен Подгорный
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