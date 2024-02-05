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Огромное цветущее покрывало: простой раствор для герани

Огромное цветущее покрывало: простой раствор для герани

Автор блога «Диво-Дача» предлагает необычный способ стимулирования обильного цветения герани с помощью раствора на основе кукурузного крахмала.

Для приготовления такого раствора необходимо всего лишь растворить чайную ложку кукурузного крахмала в стакане воды и дать настояться пару часов. Затем развести полученный концентрат в литре воды и регулярно поливать этим раствором герань вплоть до появления первых бутонов.

По словам блогера, кукурузный крахмал богат фосфором и калием, которые благотворно воздействуют на корневую систему растений и стимулируют обильное цветение. Даже самые непокорные сорта герани способны раскрыть всю свою красоту благодаря этой простой и эффективной подкормке.

Автор рекомендует попробовать данный метод тем, кто хочет, чтобы их герань радовала роскошным многоцветьем. По его словам, результат непременно удивит и обрадует любителей цветов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы цветы
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