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Яичные лотки на вес золота: ни в коем случае не выбрасывайте их

Яичные лотки на вес золота: ни в коем случае не выбрасывайте их

В наше время многие сталкиваются с проблемой утилизации картонных упаковок от яиц после покупки продукта в магазине. Однако эти простые лотки можно использовать очень креативно и с пользой.

Рассмотрим несколько полезных сфер применения пустых яичных лотков, которые помогут сберечь природу и продлить жизнь ненужной на первый взгляд упаковке.

Во-первых, старые яичные лотки прекрасно подойдут в качестве экологичных форм для заморозки воды. Достаточно выложить ячейки фольгой и залить воду, чтобы получить оригинальные ледяные кубики для прохладительных напитков. Такие кубики всегда вызывают интерес гостей.

Во-вторых, ячеистая структура лотков позволяет использовать их в качестве удобных органайзеров для хранения мелких вещей и украшений. Поместив бижутерию в отдельные ячейки, можно навсегда забыть о беспорядке.

В-третьих, картон от яиц — отличный материал для изготовления биоразлагаемых горшочков. Заполнив ячейки землёй и посадив семена, мы получим экологичные ёмкости для выращивания рассады.

Наконец, такие лотки прекрасно подходят для проращивания картофеля. Распределив клубни по отсекам, можно без труда вырастить молодые ростки для дальнейшей высадки на грядку.

Таким образом, простой картон от яиц при желании может послужить отличным подспорьем в быту и хобби, не нанося ущерба окружающей среде. Стоит проявить немного креативности, чтобы подарить вторую жизнь ненужной упаковке.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
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