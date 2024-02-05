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Как распознать высокий уровень холестерина без анализов: советы терапевта

Как распознать высокий уровень холестерина без анализов: советы терапевта

В современном мире, где царит информационный бум и бешеный ритм жизни, забота о здоровье выходит на первый план. Одним из важнейших аспектов этой заботы является контроль уровня холестерина в организме. Его повышение может привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам и инфарктам.

В интервью для «74.ру» терапевт Татьяна Тарадеева поделилась ценными советами. Она рассказала, что нарушения в уровне холестерина можно выявить не только с помощью медицинских тестов, но и по ряду внешних признаков, на которые стоит обратить внимание.

Первый звоночек — изменения в глазах

Появление бляшек в области век, а также бело-серых кругов на роговице может сигнализировать о повышенном холестерине.

Второй признак — кожные проявления

Сосудистые звездочки и крупные жировые наросты — еще один повод задуматься о здоровье.

Не стоит игнорировать и другие симптомы:

  • Нарушение чувствительности в конечностях
  • Судороги
  • Ухудшение памяти
  • Головокружение
  • Слабость

Все эти проявления требуют внимания и своевременного обращения к врачу.

Помните, что забота о здоровье — это инвестиция в будущее. Не игнорируйте сигналы своего организма, и тогда он будет служить вам долгие годы.

Дополнительные советы:

  • Ведите здоровый образ жизни: откажитесь от вредных привычек, правильно питайтесь, регулярно занимайтесь спортом.
  • Следите за своим весом.
  • Проходите регулярные медицинские осмотры.

Своевременное выявление и лечение высокого уровня холестерина поможет вам сохранить здоровье и избежать серьезных проблем.

Изображение от rawpixel.com на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье советы
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