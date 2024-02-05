Орхидея будет цвести круглый год! Секретное удобрение из гвоздики и молока

Эти прекрасные и роскошные цветы поражают своей яркой окраской и долгим цветением. Чтобы ваша орхидея радовала красотой круглый год, важно позаботиться о правильном питании.

Для приготовления удобрения потребуются сушеная гвоздика, молоко, теплая вода и кипяток. Нужно залить гвоздику кипятком и дать настояться несколько часов. Затем полученный отвар смешать с молоком и обычной водой. Так получится жидкое подкормка для орхидеи.

Не забывайте подкармливать цветок раз в месяц: обрабатывайте листья и корни этим удобрением. Регулярное питание поможет орхидее окрепнуть, активно расти и радовать новыми соцветиями, побегами и даже детками.

Автор: Семен Подгорный