Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Орхидея будет цвести круглый год! Секретное удобрение из гвоздики и молока

Орхидея будет цвести круглый год! Секретное удобрение из гвоздики и молока

Эти прекрасные и роскошные цветы поражают своей яркой окраской и долгим цветением. Чтобы ваша орхидея радовала красотой круглый год, важно позаботиться о правильном питании.

Для приготовления удобрения потребуются сушеная гвоздика, молоко, теплая вода и кипяток. Нужно залить гвоздику кипятком и дать настояться несколько часов. Затем полученный отвар смешать с молоком и обычной водой. Так получится жидкое подкормка для орхидеи.

Не забывайте подкармливать цветок раз в месяц: обрабатывайте листья и корни этим удобрением. Регулярное питание поможет орхидее окрепнуть, активно расти и радовать новыми соцветиями, побегами и даже детками.

Огромное цветущее покрывало: простой раствор для герани Огромное цветущее покрывало: простой раствор для герани
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы цветы орхидея
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok