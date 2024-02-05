Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Овощ, который спасет от рака: секреты цветной капусты

Овощ, который спасет от рака: секреты цветной капусты

Врачи и диетологи обращают пристальное внимание на удивительные свойства цветной капусты, которая помогает поддерживать здоровье и хорошую форму. Этот овощ является не просто вкусным блюдом, но и настоящей сокровищницей полезных веществ.

Согласно последним исследованиям, цветная капуста богата витаминами С и К, занимая лидирующие позиции по содержанию этих важнейших элементов. Витамин С способствует усвоению железа и помогает бороться с анемией, а витамины группы В, калий, кальций и магний обеспечивают работу организма на высоком уровне.

Кроме того, цветная капуста изобилует антиоксидантами, защищающими организм от онкологических заболеваний. Такие соединения, как глюкозинолаты и изотиоцианаты, препятствуют росту опухолей и укрепляют иммунитет.

Ещё одно ценное вещество - холин - снижает риск отложения холестерина в печени и способствует здоровой работе мозга. А сульфорафан помогает очищать артерии и нормализовать давление.

Таким образом, цветная капуста - это не только вкусный овощ, но и мощное средство для поддержания здоровья, которое помогает предотвратить многие серьёзные заболевания. Её регулярное употребление в пищу рекомендуют как врачи, так и диетологи.

Как распознать высокий уровень холестерина без анализов: советы терапевта Как распознать высокий уровень холестерина без анализов: советы терапевта
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok