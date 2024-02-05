Проверьте себя: 3 простых теста на высокий холестерин, которые вы можете сделать дома

В век стремительного темпа жизни и обилия информации забота о собственном здоровье приобретает особую актуальность для каждого. Одним из важнейших аспектов такой заботы является регулярный контроль уровня холестерина. Повышенный уровень холестерина может стать причиной развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и инфаркт миокарда.

В интервью изданию «74.ru» терапевт Татьяна Тарадеева поделилась ценной информацией. Оказывается, нарушения липидного обмена и повышенный холестерин могут проявляться не только в результатах анализов, но и видны невооружённым глазом по ряду внешних признаков, на которые важно обращать внимание.

Первым сигналом о возможных проблемах с холестерином могут быть изменения в области глаз. Появление бляшек на веках, а также бело-серых колец на роговице глаза может указывать на повышенный уровень холестерина в организме.

Кроме того, нарушения липидного обмена проявляются и на кожных покровах. Сосудистые звёздочки и объёмные жировые отложения – ещё один звоночек, свидетельствующий о возможных проблемах с холестерином.

Стоит обратить пристальное внимание и на другие тревожные симптомы. К ним относятся: нарушения чувствительности в конечностях, мышечные судороги, ухудшение памяти и способности концентрироваться, головокружения и слабость. Подобные проявления требуют незамедлительного обращения к врачу и обследования.

В заключение хотелось бы ещё раз обратить внимание на важность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и регулярного контроля уровня холестерина. Пренебрежение этим может привести к необратимым последствиям для здоровья. Но и избыточная тревога также вредна, умеренность и разумный подход здесь становятся залогом долголетия.

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Автор: Семен Подгорный