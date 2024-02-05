Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

«Секретный» салат из свеклы: простой рецепт, который покорит ваше сердце

«Секретный» салат из свеклы: простой рецепт, который покорит ваше сердце

Зима — пора, когда наш организм испытывает потребность в витаминах и микроэлементах. В это время года свекла, это чудесный корнеплод, приходит на выручку, преображаясь в основу для множества кулинарных шедевров. Одним из таких шедевров является изумительный свекольный салат, который, однажды отведав, вы непременно возжелаете создавать вновь и вновь.

Для приготовления этого кулинарного творения вам необходимо: свекла — 1 кг; луковица — 1 шт.; куриные яйца — 4 шт.; зубчики чеснока — 3 шт.; маринованные огурцы — 5 шт.; майонез, соль, перец, зелень — по вашему предпочтению.

Начнём с того, что предварительно варим или запекаем свеклу до готовности, остужаем, очищаем и пропускаем через крупную терку.

Далее нарезаем луковицу мелкими кубиками и обжариваем её на сковороде с добавлением растительного масла. Затем присовокупляем нарезанные кубиками огурцы и тушим всё вместе 5 минут. После этого придаём пикантности блюду пропущенный через пресс чеснок и продолжаем тушить ещё пару минут. Снимаем с огня.

Сваренные вкрутую куриные яйца также нарезаем кубиками. Смешиваем все ингредиенты в миске, добавляем измельчённую по вашему вкусу зелень, солим, перчим, заправляем майонезом и подаём.

Готовим с шеф-поваром: изумительный картофель за 5 минут Готовим с шеф-поваром: изумительный картофель за 5 минут
Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok