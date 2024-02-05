«Секретный» салат из свеклы: простой рецепт, который покорит ваше сердце

Зима — пора, когда наш организм испытывает потребность в витаминах и микроэлементах. В это время года свекла, это чудесный корнеплод, приходит на выручку, преображаясь в основу для множества кулинарных шедевров. Одним из таких шедевров является изумительный свекольный салат, который, однажды отведав, вы непременно возжелаете создавать вновь и вновь.

Для приготовления этого кулинарного творения вам необходимо: свекла — 1 кг; луковица — 1 шт.; куриные яйца — 4 шт.; зубчики чеснока — 3 шт.; маринованные огурцы — 5 шт.; майонез, соль, перец, зелень — по вашему предпочтению.

Начнём с того, что предварительно варим или запекаем свеклу до готовности, остужаем, очищаем и пропускаем через крупную терку.

Далее нарезаем луковицу мелкими кубиками и обжариваем её на сковороде с добавлением растительного масла. Затем присовокупляем нарезанные кубиками огурцы и тушим всё вместе 5 минут. После этого придаём пикантности блюду пропущенный через пресс чеснок и продолжаем тушить ещё пару минут. Снимаем с огня.

Сваренные вкрутую куриные яйца также нарезаем кубиками. Смешиваем все ингредиенты в миске, добавляем измельчённую по вашему вкусу зелень, солим, перчим, заправляем майонезом и подаём.

Автор: Семен Подгорный