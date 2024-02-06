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Популярный фрукт - источник холеры: стоит ли бояться?

Популярный фрукт - источник холеры: стоит ли бояться?

По сообщениям российских СМИ, Россельхознадзор ввел запрет на поставки бананов из Эквадора с пяти предприятий. Причиной стало обнаружение на плодах мухи-горбатки, которая является переносчиком холеры. Это решение вызвало беспокойство у экспертов и потребителей, поскольку эквадорские бананы составляют основную долю импорта этого продукта в Россию.

По словам генерального директора информационного агентства Fruitnews Ирины Козий, доля эквадорских бананов на российском рынке достигает 95-98%. Введение запрета может привести к ситуации, схожей с запретом на поставки польских яблок, когда продукция начинает поступать нелегальным путем, а цены значительно растут.

Отмечается, что бананы играют важную роль в рационе россиян, составляя 20-25% всех потребляемых фруктов. Россия является мировым лидером по употреблению бананов. Ограничение импорта этого продукта может негативно сказаться на обеспечении населения важными витаминами, особенно в зимний период.

Уже сейчас наблюдается стремительный рост цен на бананы. По данным Росстата, они вошли в тройку лидеров по подорожанию за неделю, подскочив более чем на 3%. В некоторых торговых точках бананы закончились, а в других их цена превысила 150 рублей за килограмм. Такая ситуация отмечается, в частности, в Башкирии.

Эксперты призывают не допустить дефицита и резкого роста цен на бананы, поскольку это может негативно сказаться на качестве питания и благосостоянии населения. Властям рекомендуется оперативно найти альтернативные источники импорта, чтобы восполнить возможный недостаток предложения эквадорских бананов на российском рынке.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: бананы
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