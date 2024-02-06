Секрет долголетия: эта ягода есть почти у всех на огороде

Диетолог Елена Соломатина рекомендует регулярно употреблять черную смородину, поскольку эта ягода обладает удивительными полезными свойствами, которые могут стать спасением для здоровья, сообщает Pravda.Ru.

По словам эксперта, регулярное употребление черной смородины помогает укрепить иммунитет, замедлить процессы старения организма, поддерживать работу сердца и даже снизить риск развития онкологических заболеваний и проблем со зрением. Все это обусловлено высоким содержанием витамина C и антиоксидантов в черной смородине.

Летом можно в полной мере наслаждаться вкусом свежесобранной с куста черной смородины, однако и зимой не стоит отказывать себе в удовольствии полакомиться вареньем из этой ягоды, которое сохраняет все ее полезные свойства.

Вместе с тем доктор Соломатина предупреждает, что людям с проблемами желудка следует соблюдать осторожность при употреблении черной смородины и ограничивать ее количество, чтобы избежать негативных последствий.

Автор: Семен Подгорный