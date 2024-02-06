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Врач назвал продукт, который снижает уровень холестерина на 25%: есть в каждом доме

Врач назвал продукт, который снижает уровень холестерина на 25%: есть в каждом доме

Врачи и исследователи в поисках полезного для здоровья продукта, способного оказать многостороннее благотворное влияние на организм, обращают пристальное внимание на овсяную крупу. Этот доступный каждому продукт, богатый клетчаткой, не только контролирует уровни холестерина и сахара в крови, но и нормализует давление, защищает сердце от заболеваний, улучшая общее состояние здоровья.

Известный врач Майкл Мосли особо выделяет уникальные свойства овса, прежде всего благодаря растворимой клетчатке бета-глюкану, активно связывающей холестерин в кишечнике. По его словам, этот продукт настолько эффективен, что может выполнять функцию лекарственного средства.

Сам доктор Мосли провел исследование на себе, употребляя овсянку на завтрак, и результаты поразили его: за 4 недели уровень холестерина снизился почти на 25%, что сопоставимо с действием статинов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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