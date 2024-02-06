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Шеф-повар поделился рецептом ароматных французских тостов с корицей: всего 10 минут и готово

Шеф-повар поделился рецептом ароматных французских тостов с корицей: всего 10 минут и готово

Каждый день начинается со спешки и суеты, в такие моменты редко выпадает шанс побаловать себя изысканными кулинарными творениями. Однако есть простые и быстрые блюда, способные не только насытить, но и подарить чуточку радости с самого утра. К их числу относятся ароматные французские тосты — отличный способ разнообразить привычный завтрак.

Для их приготовления потребуется совсем немного ингредиентов, которые скорее всего найдутся на кухне каждого:

— 4 ломтика чуть подсохшего белого хлеба;

— 2 куриных яйца;

— 1/4 стакана молока;

— 1 чайная ложка молотой корицы;

— 3 столовые ложки сливочного масла;

— 3 столовые ложки сахара.

На первом этапе приготовления необходимо подготовить хлеб: убрать корочку и нарезать мякиш кубиками.

Далее в отдельной посуде выбиваются яйца с молоком, добавляется щепотка соли по вкусу. В другой емкости смешивается корица с сахаром.

На следующем шаге кусочки хлеба макаются в яично-молочную смесь и обжариваются в разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с двух сторон, ориентировочно по 2 минуты с каждой.

После жарки хрустящие тосты стоит обвалять в ароматной смеси корицы с сахаром — и французское лакомство готово! Его можно подавать к столу и наслаждаться неповторимым вкусом. Для особого удовольствия тосты допускается украсить орехами, ягодами или шоколадом.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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