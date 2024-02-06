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Этот неочевидный продукт на столе вызывает рак: врач назвал простое средство для его нейтрализации

Этот неочевидный продукт на столе вызывает рак: врач назвал простое средство для его нейтрализации

Врачи предупреждают, что в таких популярных блюдах, как шашлык и жареное на углях мясо, могут содержаться опасные канцерогены, повышающие риск развития рака толстой кишки. Согласно результатам последних исследований, в прожаренном мясе были обнаружены вещества, потенциально вредные для здоровья.

Однако специалисты утверждают, что есть простой способ нейтрализовать негативное воздействие этих канцерогенов - употреблять вместе с мясом большое количество капусты и других зеленых овощей. По словам гастроэнтеролога Константина Спахова, хлорофилл, содержащийся в зелени, может блокировать вредное влияние гема - вещества, ответственного за красный цвет мяса и крови. Химическая структура хлорофилла схожа с гемом, что позволяет ему ослаблять негативный эффект последнего.

Кроме того, в капусте обнаружены соединения, активирующие ферменты, которые также уменьшают токсическое действие канцерогенов из мяса. Таким образом, добавление зелени к мясным блюдам может послужить естественной защитой от возможных вредных веществ. Ученые настоятельно рекомендуют использовать этот простой способ для снижения рисков для здоровья при употреблении жареного мяса.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье советы
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