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Плоды будут огромные: просто удобрите грядки этим средством

Плоды будут огромные: просто удобрите грядки этим средством

В последнее время все более популярным становится использование нетрадиционных методов ухода за садовыми растениями. Одним из таких методов является применение банановой кожуры в качестве органического удобрения.

Как отмечают опытные садоводы, банановая кожура содержит ценные минеральные вещества — калий, фосфор и кальций, необходимые для нормального развития растений. Поэтому высушенная и измельченная кожура бананов стала хорошей находкой для тех, кто придерживается органического подхода в выращивании растений.

Многие садоводы советуют заготавливать банановую кожуру зимой, чтобы подготовить уникальное органическое удобрение к весеннему сезону. При посадке новых растений рекомендуется добавлять в посадочную яму всего лишь чайную ложку измельченной кожуры, чтобы обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами для активного роста.

Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
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