Врач рассказал, как выявить артериальную гипертензию за 20 секунд: тонометр больше не понадобится

В нашем быстром ритме жизни люди часто сталкиваются с ситуациями, которые могут привести к резкому подъему артериального давления. Врач-терапевт Анастасия Атаман предложила простой и доступный способ определить наличие артериальной гипертензии, не прибегая к использованию тонометра.

Суть метода заключается в следующем: нужно удобно сесть, нащупать пульс на запястье и посчитать количество ударов за 20 секунд. Полученное число следует умножить на три - это и будет приблизительным значением пульса в минуту.

Если результат не превышает 80 ударов в минуту, скорее всего, артериальное давление в норме. Однако если пульс оказался 80 ударами и более, это может указывать на артериальную гипертензию. Важно помнить, что измерение нужно проводить в спокойной обстановке, поскольку физические нагрузки или стресс могут исказить показания.

Повышенное давление имеет различные симптомы - усталость, головные боли, сонливость, шум в ушах, тошнота и рвота. Поэтому внимательное отношение к этим признакам также поможет вовремя заметить проблему.

Автор: Семен Подгорный