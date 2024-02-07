Устойчив к засухе: назван неприхотливый сорт перца

Селекционеры представили новый уникальный сорт болгарского перца под названием «Купец», который стал настоящей находкой для садоводов. Этот сорт отличается неприхотливостью и способностью давать обильный урожай даже в сложных климатических условиях.

Сообщается, что кусты перца «Купец» достигают высоты до 90 см и радуют глаз широкой кроной, под которой скрываются сочные плоды. Вес каждого плода может достигать 100 граммов, а с одного куста можно собрать до 25 килограммов урожая. Особенно порадует гурманов сладкий вкус этого перца, который лишен горечи и обладает толстой сочной мякотью.

Выращивание перцев «Купец» не требует приложения особых усилий - достаточно посадить 4 куста на квадратный метр. Рассаду можно высаживать в теплицу уже в середине апреля, а на открытый грунт – после второй половины мая.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru