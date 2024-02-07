Ученые выяснили идеальное для здоровья расписание утра

Исследователи утверждают, что эффективное управление временем может улучшить состояние здоровья человека. В недавнем исследовании, проведенном Вестминстерским университетом, были представлены рекомендации по оптимальному распорядку утра, сообщает Daily Mail.

Согласно результатам исследования, люди, которые просыпаются в промежутке между 5:22 и 7:21 утра, демонстрируют более высокий уровень гормонов стресса по сравнению с теми, кто встает позже. Кроме того, они также более склонны к плохому настроению, мышечным болям, простудным заболеваниям и головным болям.

Доктор Нил Стэнли, независимый эксперт в области сна, подчеркивает, что для большинства людей оптимальным временем для подъема является 7 часов утра. Однако в недавнем исследовании было обнаружено, что наиболее важным фактором для долголетия является постоянство времени бодрствования. В связи с этим специалист рекомендует всегда вставать в одно и то же время, даже по выходным.

Ученые предлагают завтракать до 8 часов утра, поскольку ранний прием пищи ассоциирован со снижением риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Время приема пищи играет ключевую роль в регуляции циркадных ритмов и контроле уровней глюкозы и липидов в крови.

Также рекомендуется чистить зубы до еды, а не после, чтобы предотвратить повреждение зубной эмали. Употреблять кофе оптимально в промежутке с 9:00 до 14:00. В это время уровень кортизола, который стимулирует кофеин, уже достаточно высок, поэтому нет необходимости получать дополнительный тонизирующий эффект от напитка раньше. Однако после 14:00 пить кофе не рекомендуется, поскольку его действие может длиться до 8 часов и нарушить ночной сон.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru