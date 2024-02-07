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Не тратьте время зря! Укорените фикус за две недели с помощью этого метода

Не тратьте время зря! Укорените фикус за две недели с помощью этого метода

Фикус - изысканное комнатное растение, олицетворяющее стиль и шарм в дизайне помещений. Многочисленные владельцы жилых пространств обожают эти элегантные на вид деревья за их неприхотливость в уходе. Однако приобретение нового экземпляра не всегда по карману семейному бюджету.

Если у ваших знакомых имеется фикус, не стесняйтесь у них попросить отросток для размножения. Выращивание этого растения на дому - увлекательное занятие, доступное каждому желающему. Мы подготовили для вас пошаговое руководство о том, как размножить фикус и обеспечить ему должный уход.

Шаг 1: аккуратно срежьте веточку фикуса с парой-тройкой листиков, используя острый нож, дабы не навредить материнскому растению.

Шаг 2: поместите черенок в воду так, чтобы листья не соприкасались с жидкостью во избежание загнивания. Периодически доливайте воду, но не меняйте ее полностью.

Шаг 3: когда корни начнут активно развиваться (через 2-4 недели), пересадите молодое растение в специальный грунт для фикусов. Помните, что горшок не должен быть слишком большим, а дренаж обязателен для предотвращения переувлажнения корней.

Для стимулирования процесса укоренения можно использовать биостимуляторы из магазина или же сразу высаживать отросток в почву. Многочисленные опытные садоводы считают этот метод более надежным и удобным.

Для размножения фикуса в грунте могут пригодиться мини-теплички из разовых пластиковых стаканчиков, заполненных торфом и накрытых пищевой плёнкой. Важно позаботиться о проветривании юных растений, дабы избежать возможных заболеваний.

Не тратьте время зря! Укорените фикус за две недели с помощью этого метода Не тратьте время зря! Укорените фикус за две недели с помощью этого метода
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы растения
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