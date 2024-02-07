Творожное чудо: как приготовить гору печенья без духовки за 20 минут

Одним из самых популярных десертов в мире домашней выпечки является творожное печенье. Этот рецепт пользуется любовью многих благодаря своей простоте в приготовлении, а также изысканному вкусу и аромату.

Для того, чтобы испечь целую гору этого рассыпчатого лакомства, вам потребуется совсем немного ингредиентов. Главным компонентом является одна пачка мягкого творога. Кроме того, в рецепт входит: мука - 1 стакан, 2 куриных яйца, соль - на кончике ножа, 100 г сахарной пудры, 1 пакетик ванилина, 1 столовая ложка корицы, 150 г мягкого сливочного масла и 1 чайная ложка разрыхлителя.

Сначала необходимо тщательно смешать творог с яйцами, добавить ваниль, сахарную пудру, корицу и щепотку соли. Затем ввести в полученную массу масло, муку и разрыхлитель, добиваясь густой консистенции теста. Далее формируются небольшие шарики, которые выкладываются на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Каждый шарик слегка прижимают, чтобы получилась уплощенная форма будущего печенья.

Выпекать в заранее разогретой духовке нужно до золотистого оттенка - около 20 минут. После того, как печенье немного остынет, его можно посыпать сахарной пудрой или обычным сахаром. Вот и готов десерт, которым можно наслаждаться в кругу близких!

Автор: Семен Подгорный