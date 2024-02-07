Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Творожное чудо: как приготовить гору печенья без духовки за 20 минут

Творожное чудо: как приготовить гору печенья без духовки за 20 минут

Одним из самых популярных десертов в мире домашней выпечки является творожное печенье. Этот рецепт пользуется любовью многих благодаря своей простоте в приготовлении, а также изысканному вкусу и аромату.

Для того, чтобы испечь целую гору этого рассыпчатого лакомства, вам потребуется совсем немного ингредиентов. Главным компонентом является одна пачка мягкого творога. Кроме того, в рецепт входит: мука - 1 стакан, 2 куриных яйца, соль - на кончике ножа, 100 г сахарной пудры, 1 пакетик ванилина, 1 столовая ложка корицы, 150 г мягкого сливочного масла и 1 чайная ложка разрыхлителя.

Сначала необходимо тщательно смешать творог с яйцами, добавить ваниль, сахарную пудру, корицу и щепотку соли. Затем ввести в полученную массу масло, муку и разрыхлитель, добиваясь густой консистенции теста. Далее формируются небольшие шарики, которые выкладываются на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Каждый шарик слегка прижимают, чтобы получилась уплощенная форма будущего печенья.

Выпекать в заранее разогретой духовке нужно до золотистого оттенка - около 20 минут. После того, как печенье немного остынет, его можно посыпать сахарной пудрой или обычным сахаром. Вот и готов десерт, которым можно наслаждаться в кругу близких!

Мечта домохозяйки: сочные котлеты без заморочек Мечта домохозяйки: сочные котлеты без заморочек
Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok