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Невероятный вкус: грибы по рецепту шеф-повара, от которых невозможно оторваться

Невероятный вкус: грибы по рецепту шеф-повара, от которых невозможно оторваться

Шампиньоны - это не просто грибы. Это настоящие кулинарные сокровища, способные превратить рядовой ужин в праздник вкуса. А что может быть лучше аппетитных фаршированных грибов, которые выглядят изумительно и тают во рту, оставляя фантастический гастрономический след?

По словам шеф-повара, для приготовления такого деликатеса потребуются следующие ингредиенты: 6 шампиньонов среднего размера, 200 грамм твердого сыра, 200 грамм мясного фарша на выбор, 1 стакан муки, 2 куриных яйца, панировочные сухари и оливковое или подсолнечное масло для запекания.

Сначала нужно аккуратно отделить ножки от шляпок грибов, освобождая место для начинки. Затем нарезать сыр небольшими кубиками и равномерно распределить его по грибам. После этого можно добавить немного фарша, чтобы создать сочетание контрастных текстур и неповторимый вкус.

Далее шеф-повар советует обвалять каждый гриб в муке, затем во взбитых яйцах и наконец в панировочных сухарях. Готовые заготовки нужно выложить на противень, предварительно смазанный маслом, и запекать при температуре 180 градусов около 10-15 минут до золотистой корочки.


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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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