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Опытный дачник раскрыл секрет: почему смородину нужно обрезать под корень

Опытный дачник раскрыл секрет: почему смородину нужно обрезать под корень

Весеннее время традиционно ассоциируется с обновлением и подготовкой к новому циклу роста. Именно в этот период опытные садоводы с удовольствием приступают к обрезке плодовых кустарников, осознавая, что правильно проведенная процедура способствует получению обильного урожая и сладких ягод. Однако, что делать дачникам-новичкам, зачастую пренебрегающим этой важной операцией?

Исследования показывают, что многие начинающие садоводы не уделяют должного внимания обрезке плодовых кустов, что впоследствии приводит к слабому урожаю и кислым ягодам. Тем не менее, секрет успеха здесь прост – правильная обрезка весной.

Март считается идеальным временем для проведения данной процедуры, так как растения еще не распустили листву и не вступили в период активного роста, что значительно облегчает работу садовода. При этом важно помнить о выборе острого секатора и обработке срезов порошком золы для предотвращения возможного заражения.

В процессе обрезки следует придерживаться определенных правил. Старые кусты смородины, не радующие дачника плодами уже на протяжении нескольких лет, можно смело срезать под корень. Это даст им шанс на новую жизнь и возможность порадовать владельца вкусными ягодами.

Кроме того, необходимо удалять боковые побеги, не приносящие плодов, сухие ветки, а также зараженные болезнями или вредителями поросли. Этот простой процесс не только поможет сохранить здоровье и силу ваших кустов, но и обеспечит богатый урожай без лишних хлопот.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: советы огород
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