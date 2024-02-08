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Проблемы со здоровьем? Поставьте дома этот цветок!

Проблемы со здоровьем? Поставьте дома этот цветок!

Герань представляет собой не только красивое комнатное растение с яркими цветами, но и поистине многофункциональный помощник для вашего дома. Несмотря на свой резкий аромат, этот зеленый друг, согласно многим источникам, обладает удивительными свойствами, о которых многие даже не задумывались.

По мнению экспертов, одно из самых удивительных качеств герани заключается в ее способности очищать воздух. Как утверждают специалисты, это растение выделяет большое количество кислорода и поглощает в себя различные токсины, делая воздух в вашем доме более свежим и чистым.

Кроме того, эфирные масла герани широко применяются в фармакологии благодаря своим целебным свойствам. Как отмечают эксперты, они могут помочь избавиться от головной боли, побороть бессонницу и успокоить нервную систему. Для этого рекомендуется растирать листья до состояния кашицы и наносить на виски – и расслабление, согласно специалистам, придет к вам.

Также, по словам энтузиастов, герань считается носителем хорошей энергии. В домах, где процветает это растение, как утверждают они, редко случаются ссоры, а в семье царит здоровая психоэмоциональная атмосфера и гармония.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: здоровье цветы
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