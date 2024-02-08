Россиян предупредили, что покалывание в пальцах может указывать на невропатию

По информации издания Daily Mail, неприятные ощущения, такие как покалывание в пальцах рук, могут свидетельствовать о защемлении локтевого нерва. Это часто происходит из-за длительного пребывания руки в неправильном положении, когда она согнута в локтевом суставе.

Как утверждает британский терапевт Мартин Скерр, покалывание в кончиках пальцев рук может быть признаком локтевой невропатии - состояния, вызываемого сдавлением локтевого нерва при долгом нахождении руки в неверной позе с согнутым локтем.

Локтевой нерв проходит рядом с медиальной стороной локтевого сустава. Когда локоть согнут, этот нерв может испытывать натяжение и раздражение, что приводит к дискомфортным ощущениям вроде покалывания и онемения пальцев.

Локтевая невропатия чаще всего развивается из-за постоянного давления на область локтя. Это может случиться, если вы продолжительное время спите, сгибая руку под подушку, много времени проводите за компьютером, активно занимаетесь велоспортом или используете определенные инструменты, предполагающие повторяющиеся движения в локтевом суставе.

Мартин Скерр рекомендует не держать локти продолжительное время в согнутом положении, чтобы предотвратить отечность и болезненные симптомы. Временная потеря чувствительности в конечностях не несет угроз для здоровья и не влияет на подвижность рук и пальцев.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru