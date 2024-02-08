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Секрет здоровья прост: яйца и овощи! Узнайте, как эти два продукта могут улучшить ваше здоровье

Секрет здоровья прост: яйца и овощи! Узнайте, как эти два продукта могут улучшить ваше здоровье

Согласно проведенному итальянскими учеными исследованию, опубликованному в журнале "Nutrients", регулярное употребление яиц может способствовать здоровью пожилых людей старше 60 лет, страдающих гипертонией и стеатозом печени. Результаты исследования показали, что яйца оказывают положительное влияние на состояние печени и на гипертоников, развенчивая старые предубеждения о вреде яиц для сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.

В ходе исследования ученые изучили влияние яиц на здоровье людей с метаболическим синдромом, включающим ожирение, диабет второго типа, гипертонию и атеросклероз. Основной целью было определить, как употребление яиц влияет на пожилых людей с высоким уровнем холестерина. Было выявлено, что регулярное употребление яиц может снизить риск развития артериальной гипертонии и стеатоза печени, что является важным для данной категории населения.

Исследователи отметили, что яйца обладают высокой питательной ценностью, включая высококачественный белок, ненасыщенные жирные кислоты, аргинин, каротиноиды, минералы и витамины. Кроме того, употребление яиц может способствовать нормализации уровня холестерина путем снижения его синтеза в печени.

Важно отметить, что ученые рекомендуют комбинировать употребление яиц с овощами, поскольку это не только усиливает полезное воздействие яиц, но и соответствует принципам средиземноморской диеты, которая известна своими благотворными эффектами на здоровье.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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