Неожиданный перевод на карту: как не попасть в ловушку мошенников

В интервью «Прайм» юрист Иван Соловьев дал важный совет гражданам, которые получили неожиданный денежный перевод на карту без объяснения или причины.

Он посоветовал быть осторожными и соблюдать закон, немедленно обратившись в банк. Важно выяснить, кто является отправителем суммы денег, неожиданно поступившей на счет. После получения неожиданного перевода необходимо вернуть все зачисленные на карту деньги обратно, используя исключительно те реквизиты, которые были обозначены при переводе.

Вероятно, данный неожиданный перевод был осуществлен мошенниками, которые пытаются втянуть ничего не подозревающих людей в свои махинации. Они могут обратиться к получателю и попросить перевести средства на другую карту. Однако специалист призвал не совершать таких действий, так как это может сделать человека соучастником или посредником мошенников.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru