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Секреты молодости от эксперта: 3 средства, которые творят чудеса

Секреты молодости от эксперта: 3 средства, которые творят чудеса

Уфимский диетолог-нутрициолог Лилия Цируль поделилась своими рекомендациями по поводу продуктов, которые помогут замедлить процесс старения и как можно дольше сохранить молодость.

По словам специалиста, для поддержания красоты и молодости важен такой белок, как коллаген, который можно получить из таких продуктов, как костный бульон или холодец. Она советует приготовить бульон на неделю один раз, заморозить его небольшими порциями и затем использовать для восполнения коллагена, добавляя его в каши или просто употребляя в чистом виде с зеленью.

Кроме того, Цируль рекомендует включать в свой рацион квашеную капусту, богатую витамином С, который способствует выработке коллагена, улучшает цвет лица и защищает клетки организма от старения и атаки свободных радикалов-разрушителей. Квашеная капуста также содержит пробиотики и пребиотики, которые полезны для пищеварения и укрепления иммунитета.

Эксперт подчеркивает, что для сохранения молодости необходимы как животные, так и растительные жиры. Животные жиры содержатся в сливочном масле и молочных продуктах, а растительные жиры богаты в орехах и семенах. Они необходимы для здоровья сосудов и защитной оболочки каждой клетки.

Изображение от timolina на Freepik

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: советы здоровье
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