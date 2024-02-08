Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Если есть горошек: рецепт невероятного салата «Дуэт»

Если есть горошек: рецепт невероятного салата «Дуэт»

Приготовив простой и оригинальный салат «Дуэт», можно быстро угостить неожиданных гостей чем-то особенным, даже если в холодильнике не окажется обилия продуктов. Для его приготовления не потребуется много времени и усилий, а результат поразит необычным сочетанием ингредиентов и вкусом.

Рецепт салата «Дуэт» предполагает использование полбанки консервированного горошка и кукурузы, к которым добавляется около 200 граммов любой колбасы, нарезанной тонкой соломкой. Дополнить его можно двумя нарезанными свежими или солеными огурцами и заправить майонезом. Для придания пикантности рекомендуется добавить мелко нарезанную половинку зубчика чеснока. По вкусу салат можно слегка подсолить.

Готовый салат «Дуэт» достаточно сытный, поэтому его можно подавать как самостоятельное блюдо. Также он может послужить оригинальной добавкой к ужину. В любом случае, необычное сочетание ингредиентов не оставит гостей равнодушными.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: рецепты
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok