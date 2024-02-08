Если есть горошек: рецепт невероятного салата «Дуэт»

Приготовив простой и оригинальный салат «Дуэт», можно быстро угостить неожиданных гостей чем-то особенным, даже если в холодильнике не окажется обилия продуктов. Для его приготовления не потребуется много времени и усилий, а результат поразит необычным сочетанием ингредиентов и вкусом.

Рецепт салата «Дуэт» предполагает использование полбанки консервированного горошка и кукурузы, к которым добавляется около 200 граммов любой колбасы, нарезанной тонкой соломкой. Дополнить его можно двумя нарезанными свежими или солеными огурцами и заправить майонезом. Для придания пикантности рекомендуется добавить мелко нарезанную половинку зубчика чеснока. По вкусу салат можно слегка подсолить.

Готовый салат «Дуэт» достаточно сытный, поэтому его можно подавать как самостоятельное блюдо. Также он может послужить оригинальной добавкой к ужину. В любом случае, необычное сочетание ингредиентов не оставит гостей равнодушными.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru