Опытный дачник раскрыл секреты богатого урожая клубники: ягоды будете собирать ведрами

Опытные садоводы знают, что разочарование неизбежно, когда на даче много грядок с клубникой, а урожай оставляет желать лучшего. Однако существует простой и действенный метод, с помощью которого можно значительно повысить количество собранных ягод — это соблюдать правильную пропорцию между растениями разного пола.

Дело в том, что основной урожай клубники обеспечивают женские кусты, в то время как мужские несут опылительную функцию. Десять мужских экземпляров способны опылить до ста женских. Соблюдая соотношение один к десяти между «мужскими» и «женскими» растениями, урожайность можно увеличить в десять раз. Об этом пишет издание «Хибины».

Как же распознать «мужской» куст клубники? Вот несколько характерных признаков: быстрое разрастание, появление усов уже в начале лета, яркая окраска, крупные листья и цветы, мелкие ягоды в небольшом количестве, розетка вытянутой формы и меньшего размера.

Если на вашем участке «мужских» кустов оказалось слишком много, не стоит отчаиваться. Избавьтесь от излишков, освободив место для женских растений, и уже в следующем сезоне вы будете радоваться изобилию вкусной и полезной домашней клубники.

Не бойтесь экспериментировать и следовать советам опытных дачников — ваш сад и огород обязательно отблагодарят щедрым урожаем.

Автор: Семен Подгорный