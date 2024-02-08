Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Популярный стрит-фуд всего за несколько минут: гости обязательно попросят добавки

Популярный стрит-фуд всего за несколько минут: гости обязательно попросят добавки

В последнее время корейская гастрономическая культура приобрела особую популярность среди жителей России, и одним из самых востребованных и полюбившихся блюд стали корн-доги. Это уникальное сочетание традиционной колбаски в тесте и изысканного кулинарного шедевра — именно поэтому это кушанье завоевывает все больше поклонников и почитателей.

Рассмотрим поэтапно рецептуру приготовления этого потрясающего лакомства, которое с легкостью можно приготовить у себя дома. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты, как 4 сосиски, немного смеси кукурузной и пшеничной муки, сыр (предпочтительно моцарелла), сахар, соль, молоко, яйцо и панировочные сухари.

Первым шагом будет разрезание сосисок на половинки и их нанизывание на деревянные шпажки вместе с кусочками сыра. Затем мы приготовим кляр из муки, молока и яйца, в который обмакнем наши будущие корн-доги. После этого мы обваляем их в панировочных сухарях и обжарим в глубоком подсолнечном масле до золотистого аппетитного цвета.

И вот они, великолепные корн-доги, готовы к подаче. Украсьте их сверху немного сахаром для придания особого вкуса и блюдо станет еще более потрясающим. В качестве гарнира можно предложить лапшу «Доширак» или картофель-фри.

Быстро и вкусно: как сварить картошку за 10 минут Быстро и вкусно: как сварить картошку за 10 минут
Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok