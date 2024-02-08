Популярный стрит-фуд всего за несколько минут: гости обязательно попросят добавки

В последнее время корейская гастрономическая культура приобрела особую популярность среди жителей России, и одним из самых востребованных и полюбившихся блюд стали корн-доги. Это уникальное сочетание традиционной колбаски в тесте и изысканного кулинарного шедевра — именно поэтому это кушанье завоевывает все больше поклонников и почитателей.

Рассмотрим поэтапно рецептуру приготовления этого потрясающего лакомства, которое с легкостью можно приготовить у себя дома. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты, как 4 сосиски, немного смеси кукурузной и пшеничной муки, сыр (предпочтительно моцарелла), сахар, соль, молоко, яйцо и панировочные сухари.

Первым шагом будет разрезание сосисок на половинки и их нанизывание на деревянные шпажки вместе с кусочками сыра. Затем мы приготовим кляр из муки, молока и яйца, в который обмакнем наши будущие корн-доги. После этого мы обваляем их в панировочных сухарях и обжарим в глубоком подсолнечном масле до золотистого аппетитного цвета.

И вот они, великолепные корн-доги, готовы к подаче. Украсьте их сверху немного сахаром для придания особого вкуса и блюдо станет еще более потрясающим. В качестве гарнира можно предложить лапшу «Доширак» или картофель-фри.

Автор: Семен Подгорный