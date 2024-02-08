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Опытные дачники собирают второй урожай огурцов со старых кустов: сезон будет очень плодоносным

Опытные дачники собирают второй урожай огурцов со старых кустов: сезон будет очень плодоносным

Многие опытные дачники знают, что получить два урожая огурцов с одного куста вполне реально. Один из таких методов, простой и эффективный, основан на омоложении огуречной плети.

В чем же заключается секрет?

  1. Оставляем 6 молодых листьев. Начиная с верхушки огуречного куста, аккуратно удаляем все листья вместе с основанием, оставляя лишь 6 самых молодых.
  2. Укоренение плети. Вокруг растения выкапываем неглубокую ямку и по спирали укладываем в нее огуречную плеть с удаленными листьями. Засыпаем землей, уплотняя ее, и оставляем над поверхностью росток с 6 листьями.
  3. Новый рост. В течение 5 дней плеть укоренится, и огуречный куст начнет активно развиваться, словно обретая вторую молодость.

Результат:

При правильном уходе за омоложенным растением вас ждет богатый и качественный второй урожай огурцов.

Преимущества метода:

  • Простота и доступность.
  • Эффективность.
  • Позволяет получить два урожая с одного куста.
  • Увеличивает количество и качество плодов.

Совет:

Для достижения лучших результатов рекомендуется использовать этот метод в конце июня - начале июля.

Попробуйте этот простой метод на своем участке, и он обязательно порадует вас обильным урожаем свежих огурцов!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: огород советы
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