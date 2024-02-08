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Эти сочные куриные котлеты с легкостью затмят другие блюда: секрет кроется в одном ингредиенте

Эти сочные куриные котлеты с легкостью затмят другие блюда: секрет кроется в одном ингредиенте

Жареные куриные котлеты – это, без преувеличения, классика домашней кухни. Однако, как сделать их не просто вкусными, а по-настоящему сочными и тающими во рту? Секретом приготовления таких котлет поделилась с изданием «БелНовости» опытный повар Юлия Архипова.

Для этого блюда вам понадобятся:

  • 2 луковицы;
  • 1 куриное яйцо;
  • 1-2 столовые ложки сметаны;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 4 грамма сливочного масла;
  • 4 ломтика белого хлеба;
  • 2/3 стакана молока;
  • соль, перец, паприка, зелень – по вкусу.

Секрет этого рецепта заключается в особой обработке лука. Его необходимо нарезать кольцами, обжарить на сливочном масле с добавлением измельченного чеснока, а затем пропустить вместе с овощами через мясорубку.

Хлеб предварительно замачивается в молоке до размягчения.

Далее все ингредиенты соединяются и тщательно перемешиваются до образования однородной массы. Из полученного фарша формируются котлеты, которые обжариваются до золотистого цвета.

Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет порадовать своих близких вкусным и сытным ужином. Нежные, сочные куриные котлеты, приготовленные по этому рецепту, не оставят равнодушными ни одного гурмана.

Особенности рецепта:

  • Использование обжаренного лука вместо сырого.
  • Замачивание хлеба в молоке.
  • Тщательное перемешивание фарша.

Преимущества:

  • Сочность и неповторимый вкус котлет.
  • Простота приготовления.
  • Доступность ингредиентов.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в фарш тертый сыр или грибы.
  • Подавать котлеты можно с гарниром из картофеля, макарон или риса.
  • Котлеты также можно запечь в духовке.

Этот рецепт станет настоящим фаворитом вашей кухни!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы рецепты
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