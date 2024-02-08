Эти сочные куриные котлеты с легкостью затмят другие блюда: секрет кроется в одном ингредиенте
Жареные куриные котлеты – это, без преувеличения, классика домашней кухни. Однако, как сделать их не просто вкусными, а по-настоящему сочными и тающими во рту? Секретом приготовления таких котлет поделилась с изданием «БелНовости» опытный повар Юлия Архипова.
Для этого блюда вам понадобятся:
- 2 луковицы;
- 1 куриное яйцо;
- 1-2 столовые ложки сметаны;
- 1 зубчик чеснока;
- 4 грамма сливочного масла;
- 4 ломтика белого хлеба;
- 2/3 стакана молока;
- соль, перец, паприка, зелень – по вкусу.
Секрет этого рецепта заключается в особой обработке лука. Его необходимо нарезать кольцами, обжарить на сливочном масле с добавлением измельченного чеснока, а затем пропустить вместе с овощами через мясорубку.
Хлеб предварительно замачивается в молоке до размягчения.
Далее все ингредиенты соединяются и тщательно перемешиваются до образования однородной массы. Из полученного фарша формируются котлеты, которые обжариваются до золотистого цвета.
Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет порадовать своих близких вкусным и сытным ужином. Нежные, сочные куриные котлеты, приготовленные по этому рецепту, не оставят равнодушными ни одного гурмана.
Особенности рецепта:
- Использование обжаренного лука вместо сырого.
- Замачивание хлеба в молоке.
- Тщательное перемешивание фарша.
Преимущества:
- Сочность и неповторимый вкус котлет.
- Простота приготовления.
- Доступность ингредиентов.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в фарш тертый сыр или грибы.
- Подавать котлеты можно с гарниром из картофеля, макарон или риса.
- Котлеты также можно запечь в духовке.
Этот рецепт станет настоящим фаворитом вашей кухни!
Автор: Семен Подгорный
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