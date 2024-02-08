Врач назвала овощ, который «выточит» идеальную фигуру и укрепит сердце: рекомендуется всем без исключения

Важность сбалансированного питания, включающего свежие фрукты и овощи, не перестают подчеркивать врачи и диетологи. Среди любимых овощей россиян – сладкий, или болгарский перец, который, помимо отменного вкуса, обладает ценными свойствами для нашего организма.

Диетолог Елена Тихомирова на сайте «Роскачество» делится интересными фактами о болгарском перце. Она отмечает, что этот овощ – богатый источник витамина С, жизненно важного для иммунитета. Однако важно помнить: при термической обработке сырой перец частично теряет полезные свойства.

Уникальная особенность болгарского перца – при готовке он значительно увеличивает содержание других полезных веществ и их усвояемость. Термическая обработка стимулирует образование в перце бета-каротинов и активизирует ликопин – мощный антиоксидант.

Таким образом, сладкий перец рекомендуется употреблять в разных вариантах. Сырой перец следует есть с осторожностью из-за возможного метеоризма, но приготовленный перец не имеет таких ограничений. Он обеспечивает чувство сытости, практически не добавляя калорий.

Стоит отметить и содержание в сладком перце редкого витамина Р, благотворно влияющего на сердечно-сосудистую систему. Калий, фосфор и другие полезные элементы в составе перца поддерживают работу мышц, сердца, костей и зубов.

Вывод: Болгарский перец – настоящий суперфуд, помогающий вести здоровый образ жизни и добиваться желаемых результатов в похудении. Не стоит забывать о его пользе и регулярно включать в свой рацион для поддержания благополучия организма.

Автор: Семен Подгорный