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Опытные садоводы охотятся за этим сортом перца: вырастает до 35 см

Опытные садоводы охотятся за этим сортом перца: вырастает до 35 см

Мечтаете о богатом урожае сладкого перца, который не только порадует свежими плодами летом, но и станет основой для вкусных заготовок на зиму? Тогда вам стоит обратить внимание на суперсладкий сорт «Палермо», который по праву можно назвать настоящим гигантом среди своих собратьев.

Впечатляющие размеры: плоды «Палермо» достигают внушительной длины — до 35 см, а вес каждого может достигать 350 граммов! При этом растение остается достаточно компактным, достигая высоты всего 70 см, что делает его удобным для выращивания даже на небольших участках.

Секрет урожайности: «Палермо» обладает уникальной особенностью — плоды на нем созревают ярусами. Когда на одном ярусе уже красуются спелые перцы, на других продолжают цвести и формироваться новые завязи. Благодаря этому механизму сорт демонстрирует завидную урожайность.

Невероятный вкус: «Палермо» — это не только о рекордных размерах и щедрых урожаях. Этот сорт завоевал любовь садоводов по всему миру благодаря своему изумительно сладкому вкусу, который по праву считается эталонным среди сладких перцев.

Внешний вид: вытянутая форма «Палермо» может натолкнуть на мысль о его остром «родственнике», но не стоит обманываться. Перед вами сладкий перец, просто увеличенный до гигантских размеров.

Выбор садовода: если вы хотите побаловать себя и своих близких вкуснейшими, сочными и сладкими плодами, «Палермо» станет беспроигрышным выбором для вашего сада. Этот суперсладкий гигант способен не только удовлетворить потребность в свежих овощах, но и стать настоящим украшением вашей коллекции перцев.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
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