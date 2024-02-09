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Равных нет: врач назвала специю практически от всех болезней

Равных нет: врач назвала специю практически от всех болезней

После перенесенных вирусных инфекций и гриппа у многих людей наблюдается повышение уровня тромбоцитов, что может привести к сгущению крови. В таких случаях самолечение антикоагулянтами без контроля врача может быть опасным для здоровья. Однако существует простой и доступный способ справиться с этой проблемой — использование обычной молотой корицы.

Эндокринолог, кандидат медицинских наук Татьяна Гудожникова в интервью изданию «Доктор Питер» поделилась интересной информацией о том, что корица оказывает благоприятное влияние на густоту крови. Эта популярная особенно зимой специя обладает не только приятным вкусом, но и ценными для здоровья свойствами.

Корица способна эффективно разжижать кровь, снижать давление, уменьшать риск сердечного приступа и других сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, данная специя обладает мощным антиоксидантным действием, что делает ее еще более полезной для здоровья.

Чтобы получить максимальную пользу от корицы, достаточно регулярно добавлять небольшое количество этой специи в чай, выпечку и другие блюда. Важно помнить, что употребление корицы следует с осторожностью или вовсе избегать при наличии проблем с желудком или кишечником.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: здоровье
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