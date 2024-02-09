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Ведро картошки с куста: назван самый урожайный сорт

Ведро картошки с куста: назван самый урожайный сорт

Среди многообразия картофельных сортов один бьет рекорды по популярности – Бернина. Этот чемпион по урожайности заставляет конкурентов нервно курить, а дачников – с азартом раскупать его семена весной.

Секрет успеха Бернины прост: щедрость. Уже через 90-100 дней после посадки она дарит огородникам щедрый урожай. Изящные вытянутые клубни светло-желтого цвета, каждый весом до 150 грамм, готовы к кулинарным подвигам. Содержание крахмала 12-15% делает их идеальными для жарки, варки, запекания – словом, для любых кулинарных фантазий.

Но главная фишка Бернины – это ее феноменальная урожайность. С одного куста можно собрать целое ведро отборных картофелин! А при грамотном уходе и благоприятной погоде с сотки земли вы получите до 700 килограммов этого чудо-сорта.

Помимо щедрости, Бернина обладает еще одним достоинством: она не разваривается при готовке. Это делает ее незаменимым ингредиентом для супов, салатов, рагу, пюре – словом, для всех блюд, где важна красивая форма картофельных долек.

Добавьте Бернину в свой огородный арсенал, и он станет вашим верным союзником в борьбе за вкусный и богатый урожай.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: советы огород
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